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Дональд Трамп шутит по поводу «Оскара-2018?


Добавлено: 07 мар 2018 в 07:56, Категория: Шоу-бизнес
Дональд Трамп шутит по поводу «Оскара-2018&#8243;

Низкие рейтинги 90-й церемонии вручения премии «Оскар» стали темой для шутки Дональда Трампа в твиттере.

«Самый низкий рейтинг за всю историю! Проблема в том, что у нас больше не осталось звезд — кроме вашего президента (шучу, конечно),» пишет Дональд Трамп в своем аккаунте твиттер.

Интернет-пользователи разделились на два лагеря: одни согласны с президентом, другие – считают, что Дональд просто отстал от жизни.

В любой шутке есть доля правда и в одном президент был прав — юбилейная церемония вручения премии «Оскар» в этом году показала самые низкие рейтинги за всю историю трансляции. По сравнению с прошлой церемонией вручения число зрителей снизилось на 20 процентов и составило около 26,5 миллиона человек. Правда, трансляция стала самой длинной с 2007 года – она длилась 3 часа 50 минут.

Если некоторым шутка Дональда пришлась по нраву, то недавняя шутка про увольнение его жены стала настоящим провалом. «Так много людей покинуло Белый дом! На самом деле это будоражит и интригует, ведь новизна привлекает. Мне нравятся перемены, нравится хаос. Теперь все задаются вопросом, кто же уйдет следующим — Стив Миллер или Мелания?» — заявил Дональд Трамп журналистам.

Напомним, что в Белом доме происходят изменения. Стало известно об уходе с поста директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс. Как сообщают западные СМИ, Дональд Трамп также хочет уволить свою дочь Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера с постов своих советников. Президент США уже обратился за помощью к начальнику своего штаба Джону Келли с тем, чтобы тот помог ему отстранить дочь и зятя от работы в Белом доме.

Причиной такого решения могли стать разногласия Трампа и Кушнера относительно различных правовых вопросов и ведения деловых отношений. Уже на этой неделе Джареда Кушнера лишили доступа к секретной информации, а теперь в немилость отца попала и сама Иванка. Как сообщают инсайдеры, президент утратил доверие к ним обоим. Впрочем, дабы немного сгладить конфликт, Трамп пообщался со своей дочерью и ее супругом и даже попросил их остаться в Белом доме, но при этом заявил, что они не должны там работать.



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Добавлено: 07 мар 2018 в 07:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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