Эмери: не обидно проиграть "Реалу", обидно вылететь в 1/8 финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери заявил, что ему не обидно проиграть мадридскому "Реалу" в плей-офф Лиги чемпионов, а обидно вылететь из турнира на стадии 1/8 финала.

"ПСЖ" во вторник дома проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реалу" со счетом 1:2 и вылетел из турнира. В первой игре успех был также за испанским клубом – 3:1.

"Реал" играл лучше нас. Мы хотели больше атаковать, но первый гол и красная карточка разбили наши шансы. "Реал" заслужил пройти дальше. Проиграть "Реалу" не обидно, а вот вылететь в 1/8 финала - да. Ключевым стал первый матч: мы были лучше соперников более 80 минут. Сегодня же они контролировали 60% этого матча, а мы не смогли ничего сделать в рамках своих 40%", - цитирует Эмери сайт УЕФА.

"Мы все хотим выиграть этот турнир быстро. Мы продолжим терпеливо работать и строить команду, способную на победу. Я уверен, что эта команда сможет выиграть Лигу чемпионов", - сказал Эмери.