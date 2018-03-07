Глава разведки США анонсировал новые санкции против России

Новые санкции в отношении России будут введены в течение недели, заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

В ходе слушаний в комитете Сената по вооруженным силам Коатс в ответ на вопрос о том, почему новые санкции, связанные с вмешательством России в выборы, еще не введены, ответил, что глава американского Минфина Стивен Мнучин «объявит о них в течение недели».

Глава нацразведки пояснил, что ограничения коснутся по меньшей мере нескольких из 13 россиян, имена которых упомянуты в обвинительном заключении, представленном спецпрокурором Робертом Мюллером.

Мюллер в конце февраля выдвинул в отношении этих россиян, среди которых — бизнесмен Евгений Пригожин, обвинения в организации в социальных сетях кампании против кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В конце февраля в американском Госдепартаменте сообщили, что не исключают возможности введения санкций в отношении этих россиян.

Ранее Минфин США заявил, что готовит новые ограничения в отношении России.

«Мы работаем над санкциями против России. Мы сотрудничаем с ФБР и предоставляем необходимую информацию», — сказал Мнучин. Он отметил, что при необходимости министерство изучит имеющуюся информацию «по частным лицам». В конце февраля Мнучин заявлял, что санкции против Москвы будут введены в течение 30 дней.

Речь идет об ответных мерах за предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Минфин намерен «принять во внимание» расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Во вмешательстве в кампанию по выборам президента обвиняются 13 граждан России и три юридических лица, в том числе так называемая «фабрика троллей» из Санкт-Петербурга.

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