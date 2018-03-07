Худрук петербургского театра Ленсовета написал открытое письмо об уходе

Режиссер Юрий Бутусов заявил об уходе с должности художественного руководителя петербургского театра имени Ленсовета.

В открытом письме Бутусова, которое опубликовал «Петербургский театральный журнал», говорится что Бутусов был уволен по собственному желанию 6 марта.

Режиссер отметил, что с момента назначения на должность в ноябре прошлого года ему не удалось произвести изменения в театре, а директор Валерий Градковский «при поддержке комитета по культуре и северо-западного отделения СТД [Союза театральных деятелей] блокировали все мои инициативы, требования и права, как художественного руководителя».

«В данных обстоятельствах мое дальнейшее пребывание в должности художественного руководителя представляется мне не просто нецелесообразным, а невозможным и бессмысленным», — отметил Бутусов.