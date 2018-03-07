Источники в МВД уточнили обвинение фигурантам «кокаинового дела»

МВД России уточнило обвинение фигурантам дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию Владимиру Калмыкову, Иштимиру Худжамову и Али Абянову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным источников агентства, cледственный департамент МВД предъявил фигурантам обвинение в новой редакции, добавив квалифицирующий признак «в составе организованной группы».

Изначально им было предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Сейчас фигуранты обвиняются по тем же статьям УК РФ, но в составе организованной преступной группы в особо крупном размере.

Кроме того, после задержания подозреваемых следствие добавило еще одну статью - «покушение на преступление», так как участники группы не довели преступление до конца по не зависящим от них причинам. Данная статья предусматривает не более трех четвертей от максимального наказания, пожизненное заключение в случае признания виновными им не грозит. Кроме того, это уголовное дело не может рассматриваться судом присяжных.

В феврале 2018 года аргентинская полиция сообщила о проведении операции по обнаружению канала поставок в Россию кокаина через местное посольство РФ. В школе при посольстве годом ранее были обнаружены 12 чемоданов с наркотиком. Порошок заменили на муку, чемоданы снабдили трекерами. В дальнейшем по прибытии груза в Москву были задержаны трое россиян и два гражданина Аргентины. Предполагаемый организатор поставок Ковальчук был задержан позднее в Германии.