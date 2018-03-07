Как арендовать авто в Анапе

Туристические поездки будут только комфортнее, если вы воспользуетесь услугами проката автомашин. Преимущества аренды очевидны: независимость, удобство, скорость. Можете самостоятельно составлять маршруты экскурсий. На арендованной машине можно прокатиться по Краснодарскому краю и республике Адыгея.
Как заключить договор на прокат автомобиля в Анапе без водителя? Дистанционно сделайте заказ по телефону, по факсу, по электронной почте. Если вы приезжаете на поезде или самолете, то водитель компании подгонит автомобиль к аэропорту или железнодорожному вокзалу.
Позаботьтесь о наличии паспорта и водительского удостоверения у всех водителей. На момент заключения договора вам должно исполниться 23 года, стаж вождения – не менее трех лет.
Аренда оплачивается полностью при заключении договора. Есть вариант безналичного расчета.
Стоимость аренды будет зависеть от:
- Класса авто. Самый бюджетный вариант – Хендай Акцент, Рено Логан от 1200 рублей в сутки, с залогом в пять тысяч рублей. Средний класс – Форд Фокус – 2000 рублей. Залог – 6000. Бизнес-класс – от 3600 рублей с залогом в 15000.
- Срока аренды. Чем больше срок, тем дешевле прокат.
- Действующих скидок.
Существуют нюансы аренды, о которых нужно знать арендатору:
- Если во время аренды нарушение правил дорожного движения, то арендатор обязан оплатить штраф.
- Угон или ДТП оплачиваются в полном объеме. Также учитывается упущенная выгода, и прочие расходы, связанные с ремонтом машины.
- Вы должны сдать авто в указанный в договоре срок. Если вы не успеваете к нужному часу, то через три часа просрочки должны оплатить еще одни сутки.
- Если вы хотите сдать машину в нерабочее время, то обговорите это с менеджером фирмы. Фирма работает с 9 до 18, кроме воскресенья.
Более полная информация на сайте http://anapa.amd-motors.ru/