Как арендовать авто в Анапе

Туристические поездки будут только комфортнее, если вы воспользуетесь услугами проката автомашин. Преимущества аренды очевидны: независимость, удобство, скорость. Можете самостоятельно составлять маршруты экскурсий. На арендованной машине можно прокатиться по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

Как заключить договор на прокат автомобиля в Анапе без водителя? Дистанционно сделайте заказ по телефону, по факсу, по электронной почте. Если вы приезжаете на поезде или самолете, то водитель компании подгонит автомобиль к аэропорту или железнодорожному вокзалу.

Позаботьтесь о наличии паспорта и водительского удостоверения у всех водителей. На момент заключения договора вам должно исполниться 23 года, стаж вождения – не менее трех лет.

Аренда оплачивается полностью при заключении договора. Есть вариант безналичного расчета.

Стоимость аренды будет зависеть от:

Класса авто. Самый бюджетный вариант – Хендай Акцент, Рено Логан от 1200 рублей в сутки, с залогом в пять тысяч рублей. Средний класс – Форд Фокус – 2000 рублей. Залог – 6000. Бизнес-класс – от 3600 рублей с залогом в 15000. Срока аренды. Чем больше срок, тем дешевле прокат. Действующих скидок.

Существуют нюансы аренды, о которых нужно знать арендатору:

Если во время аренды нарушение правил дорожного движения, то арендатор обязан оплатить штраф.

Угон или ДТП оплачиваются в полном объеме. Также учитывается упущенная выгода, и прочие расходы, связанные с ремонтом машины.

Вы должны сдать авто в указанный в договоре срок. Если вы не успеваете к нужному часу, то через три часа просрочки должны оплатить еще одни сутки.

Если вы хотите сдать машину в нерабочее время, то обговорите это с менеджером фирмы. Фирма работает с 9 до 18, кроме воскресенья.

Более полная информация на сайте http://anapa.amd-motors.ru/