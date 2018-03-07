Климкин назвал «политической шизофренией» просьбу Собчак о допуске в Крым

Просьба российской телеведущей Ксении Собчак посетить аннексированный Крым для агитации на незаконных выборах президента России является «шизофренией».

Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин. Так, он отметил: «Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории — это точно шизофрения. Понятное дело, политическая».

Климкин отметил, что Собчак стоит лучше поехать в Киев и встретиться с крымскими татарами: «Чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира».