Кремль озвучил свою позицию по вопросу размещения миротворцев на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что позиция России по вопросу размещения миротворцев ООН на Донбассе остается неизменной."Основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями "республик" Донбасса", - заявил Песков.Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявил журналистам, что Россия готова обсуждать вариант размещения международной миссии на всей территории, но для этого необходим прямой диалог с "представителями" так называемых "самопровозглашенных республик" Донбасса.