Легендарный французский киноактер решил выучить украинский язык

Во время съемок своего нового фильма в Украине знаменитый француз Жан Рено начал изучать украинский язык.Жан Рено изучил несколько украинских фраз. Как известно, голливудская звезда сейчас проживает в Закарпатье, что и побудило его к освоению нового языка.Так, Жан Рено знает фразы «добрий день» и «дякую». По предварительным данным, актер прибыл в Украину еще в феврале. На Закарпатье сейчас проходят съемки украинского-французского триллера «Последний шаг», в котором Рено играет главную роль.Между тем жители Закарпатья, которым удалось увидеть или пообщаться со звездой широких экранов, отметили, что актер очень приветливый и вежливый. Об этом рассказал менеджер отеля, в котором поселился актер.