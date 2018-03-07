Лучший бомбардир сборной Украины близок к возвращению на футбольное поле

Атакующий полузащитник сборной Украины и дортмундской “Боруссии” Андрей Ярмоленко был замечен без специального сапога, который помогал фиксировать поврежденную ткань на стопе. С помощью этого подручного средства футболист провел целый месяц.Медицинский персонал “Шмелей” (прозвище “Боруссии Дортмунд”) отмечает, что восстановление Ярмоленко проходит хорошо, но пока игрок не готов вернуться к полноценным тренировкам.Не исключено, что в ближайшие дни Ярмоленко приступит к беговой работе, но сроки его возвращения в общую группу пока неизвестны.Напомним, Ярмоленко – лучший бомбардир Национальной сборной Украины из ныне выступающих футболистов. По историческому показателю впереди него только тренер главной команды страны – Андрей Шевченко, у которого 48 голов. Андрей Ярмоленко на данный момент забил 33 мяча.