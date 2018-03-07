Майкл Фассбендер поддержал Алисию Викандер на премьере фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" в Лондоне

Майкл Фассбендер/ Алисия Викандер

Новый фильм про Лару Крофт – в списке главных премьер марта, а увидели его первыми жители центральной Европы. В минувший уикенд Алисия Викандер рассказала журналистам в Берлине о своей новой роли, в которой она старалась превзойти Анджелину Джоли, а вечером во вторник, 6 марта, состоялась премьера "Tomb Raider: Лара Крофт" (Tomb Raider) в Лондоне.

На красной ковровой дорожке 29-летняя актриса появилась в длинном платье Louis Vuitton с разрезом и блестящих босоножках на высоком каблуке. Золотые серьги, браслет и кольца завершили яркий образ.

Алисия Викандер

Однако в этот вечер объективы фотокамер были направлены не только на исполнительницу главной роли. Поддержать жену на премьере пришел Майкл Фассбендер, который прибыл отдельно от нее. Актер был одет в серый костюм от Burberry.

Кристин Скотт Томас, сыгравшая одну из ролей в продолжении приключенческого блокбастера, тоже позировала на красной дорожке рядом с режиссером Роаром Утхаугом.

Майкл Фассбендер

Кристин Скотт Томас

Роар Утхауг с супругой

Каролин Винберг

Джэми Уинстон