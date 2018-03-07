Крик души. Реально обидно и не понятно. За что!? За что такая ненависть ко мне?! Зависть? Возможно. Ненавидите меня как провокатора? Кого я сейчас провоцирую? Никого. Да и вообще, шоу Дом 2- это провокационное шоу, на котором с помощью провокаций узнается истина. Жёстко с кем-то разговариваю!? Нет. А если и говорю какие-то вещи грубо, рано или поздно видно, что я говорила правду и видела исход ситуации раньше, чем она произошла. То есть я говорила правду, которую людям просто не приятно слышать. Выгнать меня хотите? А за что? Я вам-то что сделала? Участники значит не хотят, которым я по вашим словам жизнь порчу, а вы хотите! Странно. Живу себе прекрасно с любимым Лешей, строим отношения, нет предательств и измен, нет грязи, и любим друг друга. Но нет же, люди которые поливают меня грязью, обвиняя в этом же меня, негодуют. Так вы посмотрите на ситуацию под другим углом. Хотите смотреть на тех, кого не видно и не слышно? Вам первым станет не интересно! И я и все участники считают, что если ты лидер в ТНТ КЛАБ, значит ты яркий, заметный, что означает интересный! Так значит я Вам интересна!? Тогда спасибо!
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Новости » Шоу-бизнес » Майя Донцова не понимает, почему зрители голосуют против нее
Майя Донцова не понимает, почему зрители голосуют против нее
Добавлено: 07 мар 2018 в 06:42, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 07 мар 2018 в 06:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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