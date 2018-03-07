Меган Маркл назвали самой красивой в королевской семье

Доктор Джулиан Де Сильва, работающий в центре косметической и пластической хирургии Лондона, сравнил внешность представительниц британской королевской семьи, в том числе и будущей жены принца Гарри Меган Маркл, и заявил, что 36-летнюю актрису можно признать самой красивой.



Для сравнения внешности доктор использовал принцип золотого сечения – математическая формула, которую в древности использовали для «измерения» красоты. Леонардо да Винчи посвятил много времени изучению золотого сечения и считается, что именно ему принадлежит термин.

Джулиан Де Сильва определил, что лицо будущей жены принца Гарри наиболее соответствует идеальным пропорциям. Второе место заняла жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

«Меган и Кейт действительно выделяются на фоне других принцесс. У Меган почти идеальный нос и подбородок. Красивая симметрия приближает ее к тем идеальным пропорциям, о которых говорили древние греки,» — утверждает доктор.

Помимо Меган Маркл, доктор высоко оценил внешность Беатрис Йоркской, принцессы Евгении и Зары Филипс, но первое место заслужила невеста принца Гарри.

Напомним, что подготовка к свадьбе Меган Маркл и принца Гарри идет полным ходом. В сети появилась информация о том, что королевские особы пригласят на торжество не только близких людей и звезд, но и «простых людей» — представителей благотворительных организаций, школьников, почетных горожан и других подданных со всей Великобритании. Объяснил Кенсингтонский дворец это так:

«Принц Гарри и мисс Меган Маркл хотят, чтобы их свадьба прошла таким образом, чтобы в ней смогли принять участие как можно больше людей. Этот день будет наполнен радостью и весельем, что отражает ценности жениха и невесты,» говорится в официальном заявлении дворца.

Всего на свадьбу, помимо основного состава приглашенных, позвали 2640 людей: 1200 выдающихся жителей и почетных граждан различных графств Великобритании («со всех уголков страны»), 610 сотрудников Виндзорского замка, 530 сотрудников королевского дворца, 200 человек из благотворительных фондов, с которыми работают Гарри и Меган, и 100 учеников из местных школ.

Конечно, все эти люди не будут находится в часовне святого Георгия, где влюбленные будут обмениваться свадебными клятвами. В день свадьбы они всего лишь получат доступ на территорию Виндзорского замка, где смогут наблюдать за ходом каретной процессии жениха и невесты. Уже стал известен выбор торта, платья, а теперь Кенсингтонский дворец сообщил о торжественной поездке по улицам Виндзора в карете.