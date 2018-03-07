Мемория. Шамиль Тарпищев

7 марта 1948 года родился Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России.

Личное дело

Шамиль Анвярович Тарпищев (70 лет) родился в Москве в татарской семье. Его родители были родом из деревни Татарские Юнки в Мордовии. В Москве они работали на авиационном заводе «Знамя труда».

С детства Шамиль активно занимался спортом, летом играл в футбол, зимой ходил в секцию хоккея с мячом. В 1956 году из-за травмы на футбольной тренировке пришел в большой теннис. Однако футбол не забросил, молодого спортсмена даже приглашали в дубль московского «Динамо» и другие профессиональные команды. Также футболом он зарабатывал деньги, заменяя отца в заводской команде.

Рассказывал: «Лет с шестнадцати играл подставным за завод "Кулон" и одновременно за "Знамя труда", за отцовский цех. Имел червонец в неделю, что считалось по тем временам приличными деньгами. Однажды проводился чемпионат завода, и я в семи матчах забил одиннадцать голов. Из профкома пришли вручать отцу кубок как лучшему бомбардиру, а он тогда уже был на пенсии. Так меня рассекретили!».

Первым тренером Тарпищева по теннису был Игорь Всеволодов, потом им занялся Виктор Лундышев, погибший в автокатастрофе в 1962 году. После этого, как вспоминал Тарпищев, он «остался фактически без наставника».

«Тренеров было вроде бы много, но у всех имелись свои ученики. И занимались они мной по остаточному принципу. Получилось так, что практически все оставшуюся жизнь я тренировался самостоятельно. Может быть, поэтому и сам стал тренером», — рассказывал специалист.

С 1962 по 1970 год выступал за детское спортивное общество «Труд». В 17 лет одержал свою первую крупную победу — выиграл международный турнир в Сочи в одиночном и смешанном разряде, а спустя год, в 1966-м, сдал норматив на мастера спорта.

Окончив школу, Тарпищев поступил в Институт физкультуры (Российская государственная академия физической культуры).

За время обучения заметно вырос как теннисист. Так, если на первом курсе он занимал 64-е место среди лучших спортсменов СССР, то через год был уже на 20-й строчке, на третьем курсе — на 8-й.

В 1968 году стал победителем Московского турнира звезд, в 1969—1970 годах — мемориалов Зигмунда в паре, в 1976 году выиграл этот мемориал в одиночном разряде.

После окончания института в 1970 году был призван на военную службу, проходил ее в ЦСКА (до 1974 года). Во время службы играл с маршалом Андреем Гречко, генералом Дмитрием Лелюшенко и другими высокими чинами. Одновременно продолжал выступать на соревнованиях.

В 1972 году выиграл Летний международный турнир в паре, тогда же достиг 4-го — самого высокого места в рейтинге советских теннисистов за свою карьеру.

При этом в сборной, по его словам, существовал автономно, испытывая трудности с выездом на международные соревнования.

Вспоминал: «Выездов за границу тогда было мало, каждого лоббировал его тренер, а за меня и постоять-то было некому. Пробивался только благодаря духу противоречия».

В 1974 году Тарпщев перешел на тренерскую работу, его сразу назначили старшим тренером сборной СССР. Возглавлял национальную команду на протяжении 17 лет, вплоть до распада Советского Союза.

В 1978—1980 годах был капитаном сборной на женском Кубке Федерации, с 1974 года — наставником сборной мужского Кубка Дэвиса. Под его началом советские теннисисты с 1974 по 1983 год завоевали 26 золотых наград на чемпионатах Европы, попали в финал Королевского Кубка и полуфиналы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

В 1978 году Тарпищев также возглавил женскую сборную страны. В 1978—1979 годах его подопечные выходили в полуфинал Кубка Федерации. В 2000-х команда четырежды завоевывала этот кубок (2004, 2005, 2007, 2008).

В 1991 году был избран президентом Федерации тенниса СССР, затем возглавил Федерацию тенниса СНГ, которая вскоре распустилась. В 1996-м стал руководителем Всероссийской теннисной ассоциации (с 2002 года — Федерация тенниса России).

В 1992—1994 годах был советником президента Бориса Ельцина по физической культуре и спорту, его личным тренером по теннису.

В 1994—1996 годах руководил комитетом правительства по физической культуре и спорту.

С 1997 по 2000 год занимал пост советника мэра Москвы Юрия Лужкова по спорту.

В 2000-х входил в состав президентского совета по спорту, а также оргкомитета Игр в Сочи.

В 2002 году российская сборная под его началом впервые выиграла Кубок Дэвиса, а в 2004 и 2005 годах завоевывала Кубок Федерации.

Тарпищев воспитал несколько поколений теннисистов мирового класса, среди которых Евгений Кафельников, Марат Сафин, Мария Шарапова, Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Кафельников, Сафин и Шарапова в разное время были первыми ракетками мира.

В 2016 году был переизбран на пост президента Федерации тенниса России до 2020 года.

Шамиль Тарпищев на турнире "Легенды тенниса" АГН "Москва"

Чем знаменит

Президент Федерации тенниса России, долгое время — главный тренер, капитан мужской и женской сборных страны. Преобразования в отечественном теннисе, которые провел Тарпищев, начиная с 1970-х годов (кураторство сборных, привлечение спонсоров, организация турниров и т. д.) позволили российской команде стать одной из сильнейших в мире. Его воспитанники Евгений Кафельников, Мария Шарапова и Марат Сафин становились первыми ракетками мира.

В 1990-х Тарпищев не только руководил отечественным теннисом, но и курировал весь спорт в стране — сначала как советник Бориса Ельцина, затем как глава комитета правительства по физической культуре и спорту.

О чем надо знать

В 1992 году по инициативе Тарпищева был создан Национальный фонд спорта, призванный зарабатывать деньги для этой отрасли. Вскоре НФС был освобожден от уплаты налогов и таможенных пошлин на все импортируемые в Россию спортивные товары, затем получил право беспошлинного ввоза табачной и алкогольной продукции и вывоз стратегических ресурсов.

Фонд быстро стал монополистом на тынке импорта сигарет и алкоголя. В 1994 году Тарпищев передал руководство организацией своему заместителю Борису Федорову. Криминальные скандалы, связанные с фондом, происходили уже под его началом.

Прямая речь

О приходе в тренеры («Спорт-Экспресс»): «Когда мне стукнуло 25, Дмитрий Ионович Прохоров, начальник управления международных спортивных связей Спорткомитета СССР — кстати, отец Михаила Прохорова — предложил стать старшим тренером сборной. Он ездил с нами на матч Кубка Дэвиса в Румынию в качестве руководителя делегации. В состав тогда входили Метревели, Какулия, Лихачев и я. Мы проиграли 2:3, хотя меня на корт не выпустили. И вот в самолете Сергей Лихачев начал надо мной подтрунивать: мол, расскажи, что у нас в сборной делается неправильно. Я распалился и выдал целый монолог. Видимо, услышанное Прохорову понравилось. Он два раза предлагал мне должность, я отказывался. В третий раз предупредил: "Это последнее предложение. Соглашайся, все равно тебе играть не дадут". Только после этого я сломался».

О мужском и женском теннисе («Комсомольская правда», октябрь 2017):

— Почему у нас женский теннис лучше, чем мужской?

— Ну, это очень просто. Наши женщины вообще сильнейшие в мире, во всех областях. А если серьезно, девочек легче тренировать. Быстрее достигается результат. Из девушек путь в профессионалы три-четыре года, у парней — шесть-семь лет. Ротация в рейтинге у девочек идет быстрее: кто в элиту быстро не попал, сходит с дистанции, выходит замуж, занимается хозяйством. А если парень начал играть, то до 32 лет он на корте. И третий момент: девочки играют по интенсивности 24—25 ударов в минуту, им проще найти спарринг-партнера для тренировок из тех же мужчин. А у нас Сафин играл 29 ударов в минуту. Где ему найти хороший спарринг? Двоих против него держать надо!

— Сколько стоит воспитать теннисиста?

— Юниор с командой, с тренерами, обслуживающим персоналом — это где-то 50 тысяч долларов в год. Если же говорить о профессионалах, то команда у девочек с выездами на турниры обходится порядка 170 тысяч в год, у парня — 230 тысяч.

О допинге (программа «Познер», февраль 2018, цитата по Sovsport.ru): «Вопрос допинга — это вопрос общей культуры. У нас до сих пор как — что тренер дает спортсмену, то он и пьет. Сейчас нужно думать о детях. Мир будет ждать, где мы провалимся и где нас можно будет уколоть. Это процесс не одного дня. На западе спортсмен, не зная, не выпьет ничего — он должен знать, что пьет. У нас такого нет».

О политике («Спорт-Экспресс»):

— Чему научила вас политическая карьера?

— Нужно быть независимым, сто процентов. Выдержанным и терпеливым — эти качества требуются и в спорте. По дискуссионным вопросам лучше не высказываться. Оппоненты начинают придираться не к сути твоего выступления, а к отдельным словам. Промолчал — лишил их возможности зацепиться. Поэтому я сейчас стараюсь лишний раз ничего не комментировать. Зачем лишний раз поднимать волну?

О тренерской работе («Собеседник», июнь 2017): «Это моя основная профессия — тренер-преподаватель. Да вот перед вами девочку просматривал, давал рекомендации. Если ты оторвался от тренерской практики, значит, ты уже никто. Теннис быстро развивается».

О будущих звездах (там же):

— Шарапова, Кузнецова, Веснина — наши главные звезды, но им за 30. Кто-нибудь придет им на смену, когда они закончат?

— У нас вообще золотая молодежь, и она уже способна выигрывать. У нас более 10 теннисисток молодых, за которыми будущее. У ребят можно выделить троих — Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев.

8 фактов о Шамиле Тарпищеве

Имя теннисиста, по его словам, переводится, как «услышанный Богом».В 1972 году на турнире сильнейших теннисистов СССР в Ташкенте Тарпищев сыграл матч с Анатолием Волковым, который продолжался рекордные 9 часов 15 минут.Рассказывал, что до 1987 года жил с родителями и смог переехать в отдельную квартиру только после вмешательства замглавы Моссовета Анатолия Костенко, который увлекался теннисом.Был женат на теннисистке Анжеле Коросиди, развелся с ней в 1998 году. После развода поселился с сыновьями Амиром (1987 года рождения) и Филиппом (1994), а также семьей сестры за городом.Болеет за футбольную команду «Спартак».Является автором книг «Корт зовет», «Школа тенниса», «Самый долгий матч» и «Академия тенниса».В его честь назван водоем в Мордовии около родной деревни его родителей Татарские Юнки — пруд им. Ш. А. ТарпищеваВ 2014 на шоу «Вечерний Ургант» Тарпищев пошутил о физической форме теннисисток Серены и Винус Уильямс, назвав их «братьями Уильямс». За это его на год отстранили от работы в Женской теннисной ассоциации (WTA) и оштрафовали на 25 тысяч долларов.

Материалы о Шамиле Тарпищеве:

Биографическая справка в Википедии

Статья на РИА Новости

Биография «Ленты.ру»

Статья на Biograph.ru

Интервью теннисиста изданию Epochtimes.ru

Интервью «Спорт-Экспрессу»