Минкульт Украины запретил еще семь российских артистов

Минкульт Украины внес дополнительно семерых российских артистов в список людей, угрожающих национальной безопасности нашей страны.

Соответствующий указ от 06.03.2018 № 184 «О дополнении (обновлении) перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины, и его обнародование на официальном веб-сайте» размещен на электронном ресурсе Минкульта.

В данный перечень вошли: певец Александр Миньков (Александр Маршал), актер Александр Баширов, рэпер Алексей Долматов (Guf), актриса Алиса Фрейндлих, певица Виктория Цыганова, певец Александр Буйнов, а также исполнительница Лариса Долина.

На сегодняшний день в списке персон нон грата в Украине находится 131 артистов из России.