Минобороны РФ сообщило об отсутсвии гражданских на Ан-26 в Сирии

Министерство обороны России сообщило ТАСС, что на потерпевшем в Сирии крушение Ан-26 не был гражданских лиц. По данным военного ведомства, на борту самолета находились генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники.

«В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было», — сообщил источник агентства.

Напомним, 6 марта при заходе на посадку на аэродром Хмеймим в Сирии разбился транспортный самолет Ан-26. Погибли 39 человек. Предварительными причинами крушения в Минобороны называют техническую неисправность.

Как сообщает пресс-служба Кремля, свои соболезнования в связи со случившемся выразил президенту РФ Владимиру Путину его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в состоявшемся телефонном