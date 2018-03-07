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» » Минобороны России в преддверии 8 Марта опубликовало мультимедийный раздел с историческими свидетельствами подвигов женщин в годы Великой Отечественной войны

Минобороны России в преддверии 8 Марта опубликовало мультимедийный раздел с историческими свидетельствами подвигов женщин в годы Великой Отечественной войны


Добавлено: 07 мар 2018 в 07:21, Категория: Общество
Минобороны России в преддверии 8 Марта опубликовало мультимедийный раздел с историческими свидетельствами подвигов женщин в годы Великой Отечественной войны

На официальном сайте Минобороны России в преддверии Международного женского дня запущен новый исторический мультимедийный раздел, посвященный советским женщинам, геройством и доблестью стяжавшим бессмертную славу на полях сражений Великой Отечественной войны.

В основу раздела легли подборки рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России – письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные документы. Каждая из этих подборок – это история в миниатюре, а вместе они – калейдоскоп женских судеб, полных отваги, мужества, самоотверженных и отнюдь не женских поступков.

В представленных документах, к примеру, описывается история медсестры Марии Фофановой, вынесшей с поля боя 46 раненых советских бойцов, гвардии ефрейтора Натальи Костяницыной, которая ручной гранатой уничтожила пулеметный расчет врага.

Из подобранных материалов можно узнать о подвиге боевого расчета «сорокопятки» старшего сержанта Воеводиной, из пушки подбитого немецкого танка уничтожившего два вражеских орудия, девять огневых точек и свыше 70 фашистов.

Особого внимания достойны судьбы сослуживицы Александра Матросова, радистки Ольги Филаткиной, Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной и танкистки Марии Октябрьской. Последняя пожертвовала 50 тыс. рублей из собственных сбережений на постройку и покупку танка, который сама же и водила и который по ее просьбе, направленной лично Сталину, был назван «Боевая подруга».

Раздел доступен по ссылке: http://female-heroes.mil.ru.



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Добавлено: 07 мар 2018 в 07:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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