«Нас подтолкнули к этому»: Путин объяснил, почему аннексировал Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что аннексия Крыма была неизбежной, поскольку к такому развитию событий страну кто-то сознательно подталкивал и она должна была действовать не медля.

Он отметил: «Мне иногда кажется, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко».

По его словам, он не сомневался во введении против России санкций в связи с оккупацией Крыма: «Не сомневался. Конечно. Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира. И все-таки, когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее».