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» » Пасечник намерен наполнить «бюджет» за счет объединения рынков ОРЛО

Пасечник намерен наполнить «бюджет» за счет объединения рынков ОРЛО


Добавлено: 07 мар 2018 в 18:14, Категория: Украина
Пасечник намерен наполнить «бюджет» за счет объединения рынков ОРЛО

«И.о. главаря ЛНР» Леонид Пасечник объявил, что собирается объединить местные рынки в одно «госпредприятие»

Так, «власти ОРЛО» решила объединить существующие на оккупированной части Луганской области рынки в «государственную» структуру «Рынки ЛНР» и собирать с них налоги. Так, Пасечник заявил, что «республика» не развивается из-за коррупции в крупных размерах. Он считает, что объедение рынков в «госпредприятие» исправит ситуацию.

Главарь боевиков уточнил: «Мы занялись ГУП „Рынки ЛНР“, оказывается, у нас только на территории Луганска более 28 рынков, ни один из них не входит в ГУП и ни одной копейки в бюджет они не приносят».

Кроме того, он добавил: «Для меня это было откровением, я этого не знал, как раз на такие моменты мы и обращаем внимание. Мы поменяли руководителя ГУП, поменяем директоров, полностью исправим нормативную базу, всех введем в ГУП „Рынки ЛНР“ и все деньги, которые растекались по карманам непонятно каких предпринимателей, они пойдут в бюджет эти деньги».

По словам Пасечника, после объединения рынков и замены их руководства «бюджет республики» наполнится.



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Добавлено: 07 мар 2018 в 18:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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