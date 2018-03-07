Пасечник намерен наполнить «бюджет» за счет объединения рынков ОРЛО

«И.о. главаря ЛНР» Леонид Пасечник объявил, что собирается объединить местные рынки в одно «госпредприятие»

Так, «власти ОРЛО» решила объединить существующие на оккупированной части Луганской области рынки в «государственную» структуру «Рынки ЛНР» и собирать с них налоги. Так, Пасечник заявил, что «республика» не развивается из-за коррупции в крупных размерах. Он считает, что объедение рынков в «госпредприятие» исправит ситуацию.

Главарь боевиков уточнил: «Мы занялись ГУП „Рынки ЛНР“, оказывается, у нас только на территории Луганска более 28 рынков, ни один из них не входит в ГУП и ни одной копейки в бюджет они не приносят».

Кроме того, он добавил: «Для меня это было откровением, я этого не знал, как раз на такие моменты мы и обращаем внимание. Мы поменяли руководителя ГУП, поменяем директоров, полностью исправим нормативную базу, всех введем в ГУП „Рынки ЛНР“ и все деньги, которые растекались по карманам непонятно каких предпринимателей, они пойдут в бюджет эти деньги».

По словам Пасечника, после объединения рынков и замены их руководства «бюджет республики» наполнится.