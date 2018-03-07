Петербургские реставраторы восстановят дом создателя Исаакиевского собора

Реставраторы займутся восстановлением исторических интерьеров в бывшем особняке архитектора Огюста Монферрана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава комитета охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

По словам чиновника, в историческом здании будет отреставрирована парадная лестница, а также воссоздан бывший парадный вход времен Монферрана. Также будут восстановлены интерьеры в Обеденном зале и Золотой гостинной.

Архитектор Огюст Монферран, автор Исаакиевского собора, купил этот дом на набережной реки Мойка в 1836 году. Его дом сменил нескольких владельцев и в советское время в нем размещались различные учреждения. Сейчас в здании находится Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.