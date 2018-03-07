Поклонская из-за Крыма обвинила Собчак в «сепаратизме»

Депутат нелигитимной Госдумы РФ Наталия Поклонская, заподозрила российскую телеведущую Ксению Собчак в сепаратизме из-за ее обращения к властям Украины с просьбой впустить в Крым.

Поклонская написала на своей странице в социальной сети написала: «Спрашивая разрешения киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает данный регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать. Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? (Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК)».

При этом она добавила, что усматривает в действиях Собчак признаки преступлений, связанных с посягательствами на территориальную целостность России: «По моему убеждению, действия Собчак могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного ст. 280.1 Уголовного кодекса РФ: публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности нашей страны».

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