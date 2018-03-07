Покупать газ в Европе более выгодно – Нафтогаз

В Нафтогазе опровергли информацию о том, что они закупают газ у Европейских поставщиков по завышенной цене.Такой ответ был дан на запрос представителей СМИ, обеспокоенных недавним заявлением представителей Российской Федерации."Это неправда. Цены действительно поднимались до 1000 долларов за тысячу кубометров и выше, что более чем в четыре раза дороже, чем должен поставить по контракту "Газпром". Но по той цене мы не покупали. Мы купили на 34% дороже у нескольких поставщиков. То есть при цене около 240 долларов в "газпромовском" контракте, который он нарушил, не подав газ, мы закупили эти объемы по цене примерно на треть выше", – сообщили в "Нафтогазе".Напомним, что на прошлой неделе арбитражный суд Стокгольма обязал Газпром выплатить украинской стороне более 4 млрд долларов.