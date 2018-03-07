После отравления Скрипаля в Солсбери госпитализированы еще два человека

В британском городе Солсбери, в районе, где были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией, госпитализированы еще два.

Как сообщает издание Salisbury Journal, двух женщин увезли на машинах скорой помощи из здания по соседству с рестораном Zizzi, где перед госпитализацией обедал Скрипаль.

Улица Кастл-стрит в районе инцидента перекрыта.

5 марта Скрипаль с дочерью были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Из отвезли в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на отравление.

6 марта стало известно, что двое сотрудников британской полиции, которые расследуют обстоятельства происшествия, также оказались в больнице с симптомами отравления.