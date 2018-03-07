РФС выберет речевку для сборной России путем онлайн-голосования

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) выберет лучшую речевку для сборной России с помощью онлайн-голосования, сообщается на официальном сайте РФС.

Конкурс "Голос болельщика" был запущен 5 февраля. По условиям, речевка должна содержать от 5 до 25 слов, а текст "должен способствовать воодушевлению игроков и сплочению болельщиков и сборной".

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Всего на конкурс поступили 500 заявок от болельщиков из разных регионов страны. Жюри конкурса, состоящее из представителей РФС и известных футбольных экспертов, определило десять самых интересных заявок, которые и попали в онлайн-голосование, которое стартовало в среду в социальных сетях союза и продлится до 14 марта.

Победитель конкурса получит мяч с автографами игроков и билеты VIP-категории на товарищеский матч сборных России и Бразилии, который состоится 23 марта на стадионе "Лужники", а остальные финалисты - билеты на центральные трибуны.