Россия не получила ответ на запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона

2 марта Россия направила в Госдепартамент США запрос о встрече главы МИД, но ответа за прошедшие пять дней не получила.

Об этом посольство России в США сообщает на странице в социальной сети.

При этом, в посольстве отметили, что в обычных обстоятельствах не комментируют по подготовку сугубо дипломатических встреч и сопутствующие подготовительные процедуры.

«Но, поскольку официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта», — заявили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что «несколько раз пытались получить вразумительный ответ».

«Пока, увы, безуспешно», — сообщили в посольстве.

Напомним, на брифинге 6 марта Науэрт заявила, что США не получали «никакого приглашения или звонка».