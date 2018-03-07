Шойгу наградил служащих и работающих в Минобороны женщин в канун 8 марта

Министр обороны Сергей Шойгу на праздничном концерте в Театре Российской армии поздравил женщин, несущих военную службу и работающих в ведомстве, с наступающим 8 марта и вручил отличившимся ведомственные награды, сообщает ТАСС.

Женщины-военнослужащие, в частности, получили ордена Почёта и медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» 1-й и 2-й степеней.

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«Это день, когда мы, может быть, с большей силой понимаем, какую ценность в нашей жизни представляете вы, наши замечательные женщины — мамы, бабушки, сёстры, жёны», — отметил генерал армии.

Шойгу подчеркнул, что именно 8 марта для россиян традиционно считается «стартом весны». «С этого дня действительно начинается весна, и каждый вспоминает, какая в этот день была погода, какие цветы продавали на улицах», — заявил министр.

Глава ведомства отметил, что каждая женщина заслужила низкий поклон и сыновнюю благодарность от всех защитников Отечества.

6 марта министр в ходе селекторного совещания в военном ведомстве рассказал, что в настоящее время в Вооружённых силах проходят службу около 44,5 тысяч женщин, из которых почти 4 тысячи — офицеры, а 7,5 тысяч носят звание прапорщика или мичмана.

На должностях государственной гражданской службы, а также в воинских частях и ведомственных организациях трудятся порядка 315 тысяч женщин.

Кроме того, в специализированных учебных заведениях Минобороны проходят подготовку порядка 1 тысячи 300 девушек-курсантов, 93% из них — по программам высшего образования.

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