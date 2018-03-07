Собирают информацию? «ГАИ» ОРДО задает водителям много личных вопросов

«ГАИ», работающая на временно оккупированных территориях Донецкой области, собирает личную информацию о водителях, которых останавливает на дорогах. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

Независимо от того, какова причина остановки — нарушения или просто проверка, сотрудник «ГАИ» заполняет некий бланк, в котором нужно указать массу личных данных о водителе, включая его семейное положение и наличие детей.

По словам одного из водителей, он спросил у работника «ГАИ», что происходит, и тот ответил, что в ОРДО начала действовать российская система с бланками образца РФ.

«Новые теперь бланки, полностью российского образца», — пишут дончане.

«Подтверждаю месяц назад штафовали меня спрашивали тоже разную х***ю ну я наплел канешна», — добавил другой комментатор.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

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