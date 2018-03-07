Собянин назвал основные культурные проекты Москвы в 2018 году

Столичный мэр Сергей Собянин назвал основные городские культурные проекты текущего года. Об этом он заявил во время заседания президиума правительства Москвы.

По словам градоначальника, в текущем году будет открыта уникальная филармония в парке «Зарядье», начнется проект «Искусство детям», а также будут проведен ряд других культурных мероприятий. Мэр отметил, что городские власти продолжат помогать культурным учреждениям для укрепления их материальной базы.

По словам Собянина, в столичных театрах, библиотеках и музеях ежегодно бывают миллионы посетителей. Градоначальник заявил, что власти Москвы должны поддерживать работу культурных учреждений на высоком уровне.