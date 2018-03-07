Украинские СМИ раззадорила трагедия с крушением самолёта АН-26 в Сирии

Трагедия, произошедшая с самолётом АН-26 в Сирии 6 марта, вызвала насмешки у украинских СМИ. Один из интернет-порталов так и расцвел комментариями с чёрным юмором.

Украинские СМИ неадекватно отреагировали на крушение военно-транспортного самолёта в Сирии. Один портал за другим начали высмеивать трагедию с россиянами.

Среди шуток оказались сообщения о «сирийских патриотах», подбивших воздушное судно, и подсчёты «оккупантов», погибших в результате падения. А также предположение, что АН-26 сбили автомобилем кортежа Петра Порошенко.

В то время как простые украинцы соболезнуют россиянам и к российскому посольству несут свечи и цветы.

Кощунственные насмешки в подобной ситуации со стороны СМИ на Украине не впервые. «Комментаторы» глумились и над ЧП в Санкт-Петербурге, когда прогремел взрыв в метро по вине террориста.