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» » В Донецке задержан украинский шпион, - Захарченко

В Донецке задержан украинский шпион, - Захарченко


Добавлено: 07 мар 2018 в 23:14, Категория: Политика
В Донецке задержан украинский шпион, - Захарченко
Представители террористической организации ДНР заявили сегодня о задержании жителя Донецка Юрия Шаповалова, обвиняемого в сотрудничестве с СБУ.

По мнению так называемого "МГБ ДНР", задержанный ими мужчина "занимался сбором, анализом, публикованием и передачей украинским спецслужбам информации, наносящей ущерб безопасности ДНР".

Также его обвиняют в публикации информации, способной привести к значительно дестабилизации ситуации в молодой республике.
Согласно имеющейся информации, сейчас задержанный находится под стражей, ожидая суда и выбора меры пресечения.


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Добавлено: 07 мар 2018 в 23:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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