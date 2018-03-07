В Донецке задержан украинский шпион, - Захарченко

Представители террористической организации ДНР заявили сегодня о задержании жителя Донецка Юрия Шаповалова, обвиняемого в сотрудничестве с СБУ.По мнению так называемого "МГБ ДНР", задержанный ими мужчина "занимался сбором, анализом, публикованием и передачей украинским спецслужбам информации, наносящей ущерб безопасности ДНР".Также его обвиняют в публикации информации, способной привести к значительно дестабилизации ситуации в молодой республике.Согласно имеющейся информации, сейчас задержанный находится под стражей, ожидая суда и выбора меры пресечения.