В Киеве возле станции метро взорвались две гранаты

Возле станции киевского метро «Лесная» взорвались две гранаты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

В результате взрыва боеприпасов полностью сгорела припаркованный автомобиль Toyota Camry. Также осколочное ранение получил один человек.

По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего были подорваны две гранаты. Злоумышленникам удалось сбежать в сторону города Бровары.

Сотрудники полиции перекрыли движение в данном направлении. В украинской столице объявлен план «Перехват».