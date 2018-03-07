Добавлено: 07 мар 2018 в 19:43 ,

Від пацанки до панянки - 3 сезон, 3 выпуск (07.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Від пацанки до панянки все серии бесплатно Від пацанки до панянки 3 сезон 3 серия последний выпуск 7 марта. Сегодня мы увидим приключения девушек в настоящей армии. Роскошные спальни, большая гостиная, ванна с джакузи – это далеко не все, что можно сказать о доме, в котором живут участницы проекта. Попав в дом, девушки не могли поверить, что они будут жить в таких сказочных условиях. И это не удивительно, ведь их привычная обстановка разительно отличается от предложенной в Школе панянок. Оглядываясь по сторонам и раскладывая вещи в красивые, дорогие шкафы, пацанки даже не представляли, каких усилий стоило руководству проекта найти для них такой дом. Директор Школы панянок Ольга Фреймут.







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