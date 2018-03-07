Добавлено: 07 мар 2018 в 19:43 ,

Вести. Новости выпуск (07.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Вести все серии бесплатно Вести. Новости последний выпуск 7 марта. В ближайшие недели в Белом доме появятся новые лица. Президент Соединенных Штатов сообщил, что намерен в ближайшее время найти замену Гэри Кону, который заявил, что покинет пост экономического советника в ближайшее время. В своем Твиттере Трамп опубликовал сожаление по поводу с решения Кона. Северная и Южная Корея договорились уже в апреле провести Межкорейский саммит. Кроме того, в КНДР пообещали приостановить ядерные и ракетные испытания, пока будут вести переговоры с США, отмечают в Сеуле.







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