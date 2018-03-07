Волкер о выведении войск РФ с Донбасса: «Мы готовы помочь»

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер выразил надежду, что Россия решит «сберечь мир и уйти с востока Украины» и отметил, что если это произойдет, Вашингтон будет готов играть определенную роль в урегулировании ситуации.

По словам Волкера, США предложили России, что уполномоченные ООН могут обеспечить безопасность после отвода Россией войск, и ждут ответа Москвы.

Волкер уточнил: «Если Россия решит это сделать, мы готовы помочь». Он сказал, что его оптимизм исходит из того, что сейчас Россия платит огромную цену за военное присутствие в Донбассе: военные расходы России, человеческие потери, замороженные связи с США и Евросоюзом, а также беспрецедентные антироссийские настроения, которые растут среди молодых украинцев.

Волкер уточнил: «Прошла хорошая встреча с польским министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем и заместителем министра Бартошем Чихоцки. Обсуждали сотрудничество Польши и США в поддержке территориальной целостности Украины и прекращении боевых действий на Донбассе».