Время покажет - Политика, спорт и новые санкции (07.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Время покажет все серии бесплатно Время покажет. Политика, спорт и новые санкции последний выпуск 7 марта. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Это не позволит российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Но и выступление в нейтральном статусе тоже под вопросом. Всероссийская федерация легкой атлетики может быть исключена и из международной ассоциации. Одно из пяти требований, которое необходимо выполнить для восстановления наших прав, гласит, что российские власти должны признать государственную систему поддержки допинга.















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