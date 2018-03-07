Юнармейцы Пермского края провели «Зарницу» для дошколят

Юнармейцы Пермского края провели военно-спортивную игру «Зарница» для воспитанников детского сада. В соревнованиях приняли участие 15 команд.

Перед стартом игры юнармейцы выступили перед детсадовцами с показательными номерами. Дети маршировали строем и участвовали в командных играх. Победителем стала команда детского сада № 364 «Русские витязи».

Справочно:

Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, цель которого –– возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций.