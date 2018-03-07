Знай наших: звезда украинского тенниса выиграла турнир в Нью-Йорке

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с блеском победила на американском выставочном турнире в Нью-Йорке «Tie Break Tens».В четвертьфинале украинская теннисистка обыграла Винус Уильямс со счетом 10:3. В других четвертьфиналах победу одержали американки Коко Вандервей и Серена Уильямс, а также китаянка Чжан Шуай.В полуфинале Свитолина просто не оставила ни единого шанса Вандервей, выиграв 10:0. А вот во втором поединке полуфинала все было не так просто. Чжан Шуай в серьезной борьбе выиграла 13:11 у Серены Уильямс.А в финальном противостоянии Элина справилась с Чжан Шуай – 10:3. Нельзя сказать, что матч украинской теннисистке дался легко, но переиграла оппонентку она очень уверенно.В итоге украинка отдала за три матча всего шесть геймов соперницам. За победу в турнире Элина Свитолина получит 250 тысяч долларов.