Амбассадором Chanel стала Марго Робби в платье, которое шили 600 часов

Актриса Марго Робби стала амбассадором модного дома Chanel. Это ее первый контракт с брендом подобного уровня.

В рамках этого сотрудничества Марго Робби прибыла на церемонию вручения «Оскара» в белоснежном платье от Chanel. Именно тогда и было объявлено о сотрудничестве.

Платье для церемонии было сшито специально для актрисы — его разработал Карл Лагерфельд, который подобрал для Марго Робби сложный декор. На его воссоздание у мастеров Chanel ушло свыше 600 часов.

Робби была номинантом на «Оскар» за лучшую женскую роль — за роль актрисы в фильме «Я, Тоня» (I, Tonya).

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