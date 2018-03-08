Чем обернётся для России газовый спор с Украиной, раскрыл Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко предрёк России скорое разрушение из-за газового спора.

Во время интервью для западного издания Порошенко заявил, что Россия пренебрегает нормами международного права и непременно будет наказана за это.

На вопрос о решении Стокгольмского суда по газовому вопросу Порошенко отвечать не стал, а сразу перевёл тему, заговорив про другие судебные процессы, которые Киев начал против Москвы

Возвращаясь к газовому спору, Порошенко добавил, что Россия должна подчиниться решению арбитражного суда, а «Газпром» - следовать чёткой судебной инструкции. Украинский лидер похвастался достижениями Украины в момент приостановки торговли с Россией и стойкостью украинского народа, который «пережил» этот момент.

Напомним, в конце февраля арбитражный суд в Стокгольме вынес решение о взыскании с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза Украины» 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. С учётом предыдущего решения теперь «Газпром» должен выплатить украинскому «коллеге» 2,56 миллиарда долларов.

В «Газпроме» категорически не согласны с вынесенным решением. Глава компании Миллер обвинил суд в «двойных стандартах» и отметил, что российская компания не станет за свой счёт выправлять кризис, возникающий в соседних государствах.