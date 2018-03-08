День части прошел в зенитно-ракетном полку Черноморского флота

72-ю годовщину со дня образования части отметили в зенитно-ракетном полку Черноморского флота.

Войсковая часть зенитчиков была сформирована в Крыму в марте 1946 года, как зенитно-артиллерийский полк, сформированный на основе отдельного зенитного артиллерийского дивизиона механизированной Горловской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Основу личного состава полка составляли фронтовики, прошедшие Великую Отечественную войну. Первым местом дислокации нового формирования стал город Джанкой, затем полк в разные периоды времени размещался в Евпатории, Бахчисарае, Симферополе, а с 1989 года в Севастополе.

Нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает историю полка. В 2017 году по итогам тактического учения с боевой стрельбой по реальным целям на полигоне Капустин Яр полк занял первое место среди частей противовоздушной обороны Южного военного округа.

В настоящее время в полку проходят становление и осваивают воинские специальности военнослужащие осеннего 2017 года призыва, поэтому практически сразу после торжеств личный состав на боевой технике выдвинется в назначенный район для проведения батарейного тактического учения.