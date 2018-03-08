Епанчинцев: желание продолжить работу в "Спартаке" есть, решение за руководством

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости, Семён Галькевич. Желание продолжить работу в хоккейном клубе "Спартак" (Москва) есть, решение принимать руководству, заявил главный тренер "красно-белых" Вадим Епанчинцев.

"Спартак" в четверг со счетом 0:1 уступил ЦСКА в четвертом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Армейцы одержали победу в серии (4-0) и вышли во второй раунд плей-офф. Епанчинцев возглавил "красно-белых" в апреле 2017 года, подписав контракт по схеме 1+1.

"Не хватило нам мастерства, по серии мне не в чем упрекнуть ребят. Они всё доставали из себя, но это хоккей, здесь много решают нюансы. Оценку сезону будет ставить руководство, им же принимать решение по моему будущему в клубе. Конечно, есть желание продолжить работу на своем посту, у кого его нет? Время покажет", - сказал Епанчинцев журналистам.