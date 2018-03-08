Европарламент отказался отправлять наблюдателей на выборы в РФ

Выборы в России 18 марта состоятся без наблюдателей от Европарламента. Об этом заявили главы группы поддержки демократии Девид Макалистер и Линда Макаван, передает Укринформ.

Согласно их информации, Европарламент отказывается от наблюдения за процессом голосования в РФ и Азербайджане и не станет комментировать объявленные результаты.

«Ни один депутат Европарламента не будет иметь мандата на наблюдение и комментирование этих электоральных процессов от имени ЕП», – сообщили они.

Ранее президент Петр Порошенко призвал не направлять наблюдателей на выборы в Крыму.

Фото: EPA