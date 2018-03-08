Футболисты "Фиорентины" простились с капитаном команды Давиде Астори

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты "Фиорентины" в среду простились с капитаном команды Давиде Астори, который скончался 4 марта, сообщает АП.

Астори был найден мертвым в прошедшее воскресенье в отеле города Удине, где "Фиорентине" предстояло провести матч чемпионата Италии с местным "Удинезе". В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего футболиста. Вскрытие показало, что Астори скончался от брадиаритмии.

В среду тело Астори было возвращено во Флоренцию и доставлено в футбольный центр на окраине города. Похороны состоятся в четверг.

Как отмечает АП, в среду автобус с футболистами "Фиорентины" был встречен аплодисментами людей. Игроки команды зашли в тренажерный зал центра, чтобы увидеть тело Астори. Сотни людей стояли в очереди, чтобы попрощаться с капитаном "фиалок". Среди пришедших были капитан "Ромы" Даниэле Де Росси и делегация из "Торино", включавшая игроков команды Андреа Белотти, Лоренцо Де Сильвестри и Адема Ляйича.