Главнокомандующий ВМФ поздравил 17 женщин экипажа океанографического судна «Адмирал Владимирский»

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв направил поздравительную телеграмму с Международным Женским днем в адрес женщин-военнослужащих и служащих в рядах Военно-Морского Флота.

В своей телеграмме Главком ВМФ от Военного Совета ВМФ, всех военных моряков выразил огромную признательность женщинам, которые связали свою жизнь со службой в Военно-Морском Флоте и проявляют высокую ответственность в исполнении воинского долга на всех доверенных им участках службы. Телеграмма Адмирала Владимира Королёва была направлена в соединения, воинские части, образовательные учреждения Военно-Морского Флота, а также на гидрографические и вспомогательные суда ВМФ России.

Отдельное поздравление Главкома ВМФ было адресовано 17 женщинам, входящим в состав экипажа океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», которое в данный момент выполняет задачи в Индийском океане по плану Международной экспедиции под эгидой ЮНЕСКО.

Поздравление Главкома ВМФ Адмирала Владимира Королёва, также, было озвучено на церемонии открытия беспрецедентной выставки «Женщины и море», которая накануне начала работу в Центральном Военно-Морском Музее в Санкт-Петербурге.

«В Российском Флоте суеверная поговорка «Женщина на корабле – к несчастью» не действовала и никогда не признавалась. Женщины во все времена истории Российского Флота блестяще выполняли задачи специалистов, исследователей, гидрографов, медицинских работников на кораблях и судах. Они участвовали в сражениях Флота в море и на берегу. И сейчас они показывают пример ответственного отношения к делу, находясь на различных должностях в составе современного ВМФ России», - отметил Главком ВМФ в своем поздравлении.