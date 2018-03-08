Кэти Холмс рассказала в интервью о дочери Сури, своей маме и новом спортивном увлечении

Кэти Холмс

Журнал Women's Health обнародовал в сети обложку апрельского номера, главной звездой которого стала 39-летняя Кэти Холмс. Актриса согласилась на фотосессию и рассказала изданию о новом спортивном увлечении, воспитании дочери Сури, социальных сетях и не только.

Актриса призналась, что соцсети негативно влияют на ее самооценку. Особенно это касается материнских обязанностей и отношений с дочерью Сури, которой в апреле исполнится 12 лет. Кэти старается не принимать близко к сердцу посты других мам в Instagram, потому что они вызывают чувство зависти.

К примеру, одна женщина рассказывает в сети, что взяла своего ребенка в Марокко. Почему я не взяла своего ребенка в Марокко?!– говорит Холмс.

Кэти Холмс

Кэти признает, что не считает себя идеальной матерью, а вот о собственных родителях, наоборот, говорит с восхищением.

Мне очень повезло, потому что моя мама очень креативная, настоящий художник. Она делает занавески, подушки, связала мне домашний свитер – словом, умеет делать все. Так проявляется ее любовь. Когда я росла, принимала это как должное, но во взрослом возрасте стала видеть в ее делах поэзию, – сказала Кэти и добавила, что часто меняет цвет стен в своей комнате, а в ближайшее время собирается перекрасить их в нежно-голубой оттенок.

Актриса признала, что работа меняет и влияет на жизнь вне съемочной площадки. Например, готовясь к роли в боевике, Холмс увлеклась боксом и теперь очень рада, что этот вид спорта появился в ее жизни.

Я занимаюсь боксом, чего раньше никогда не делала. Очень захватывающе, а еще помогает избавиться от стресса. Просто думаю на тренировке обо всех обыденных вещах, которые меня беспокоят, – рассказала Кэти.

Кэти Холмс на обложке Women's Health