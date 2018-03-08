Командующий ВДВ поздравил военнослужащих-женщин и гражданский персонал воинских частей и соединений с Международным женским днем

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил военнослужащих-женщин и гражданский персонал воинских частей и соединений ВДВ с Международным женским днем. В своем поздравлении он отметил, что современная женщина «олицетворяет собою безграничную любовь, она вызывает огромное уважение, нежное и трепетное отношение со стороны сильной половины человечества»

Особые слова благодарности Командующий ВДВ выразил женщинам, которые и эти праздничные дни несут боевое дежурство наравне с мужчинами в разных уголках нашей Родины и далеко за ее пределами. «Сегодня наши женщины — военные медики достойно выполняют задачи на многострадальной сирийской земле в составе российской группировки войск», — сказал генерал-полковник Андрей Сердюков.

Кроме того, он отметил, что в полной мере слов благодарности и признательности достойны женщины из числа гражданского персонала и те представительницы прекрасной половины человечества, которые связали свою судьбу с мужьями-военнослужащими, разделив с ними трудности ратной службы.

«Теплом своих сердец вы способствуете качеству выполнения задач защиты нашего Отечества. Вы все являетесь образцом женственности элегантности и обаяния красоты и гордостью Воздушно-десантных войск», — подытожил командующий ВДВ.

В настоящее время в ВДВ проходят военную службу по контракту около 2 тыс. женщин, из них более 200 — это офицеры, еще более 3 тыс. трудятся на должностях гражданского персонала.