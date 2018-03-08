Кто родился 8 марта

Боб Дадае (57 лет), генерал-губернатор Папуа — Новой Гвинеи. Неоднократно избирался членом Национального парламента, являлся его вице-спикером. Занимал пост министра обороны страны. В феврале 2017 года был избран генерал-губернатором Папуа — Новой Гвинеи.

Кохир Расулзода (57 лет), премьер-министр Республики Таджикистан. Работал в строительном объединении «Таджикирсовхозстрой». Занимал должности министра мелиорации и водного хозяйства Таджикистана, председателя Согдийской области республики, первого заместителя председателя Маджлиси милли (верхней палаты парламента). В ноябре 2013 года был назначен премьер-министром Таджикистана.

Лидия Павловна Скобликова, советская конькобежка. Заслуженный мастер спорта СССР. Единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта. В 1960 году стала первой спортсменкой, которая установила мировой рекорд на Олимпийских играх. Лидия Скобликова также является абсолютной чемпионкой мира в классическом многоборье 1963 и 1964 годов.

Алексей Николаевич Мишин (77 лет), советский и российский тренер по фигурному катанию. В 1956 году он начал заниматься фигурным катанием. В паре с фигуристкой Тамарой Москвиной стал серебряным призером чемпионата Европы в Вестеросе (Швеция), чемпионом СССР 1969 года, серебряным призером чемпионата мира в Колорадо-Спрингс (США) и бронзовым призером чемпионата Европы в Гармиш-Партенкирхене (Германия). После завершения спортивной карьеры, в 1973 году,

Алексей Мишин начал тренерскую деятельность. Он подготовил несколько десятков фигуристов самого высокого уровня. Среди его учеников, Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Каролина Костнер и многие другие.

Евгений Семёнович Матвеев (1922-2003), актёр театра и кино, кинорежиссёр. Народный артист СССР. Дебютировав в кино в 1953 году в картине «Судьба Марины», он снялся в более 40 фильмов. Среди них, «Дело «пёстрых», «Поднятая целина», «Дом, в котором я живу», «Любовь земная», «Фронт в тылу врага», «Любить по-русски» и другие.

В качестве кинорежиссёра создал свыше 10 кинолент. Был актёром Тюменского областного драматического театра, Новосибирского Театра «Красный факел» и Малого театра. Евгений Матвеев много лет руководил актёрской мастерской ВГИКа.

Александр Артурович Роу (1906-1973), кинорежиссер. Народный артист РСФСР. Главный советский киносказочник создал множество любимых детьми разных поколений фильмов-сказок. Это - «По щучьему веленью», «Морозко», «Марья — искусница», «Королевство кривых зеркал» и многие другие. Александр Роу — первый режиссер, который снимал сказки, не используя ни анимацию, ни кукол.

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