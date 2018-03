Лето, серебро, пыль большого города. Коллекция макияжа на лето-2018 от Yves Saint Laurent Beauty

Yves Saint Laurent Beauty анонсировал летнюю коллекцию макияжа на лето-2018. Коллекция ноит название Urban Escape.

На ее создание компанию вдохновили вовсе не традиционные летние атрибуты — море, солнце, пляж, а… жара в большом городе. Это воплощение стекла и солнца, света и зноя. Коллекция предтавлена в минималистичном антураже — ее снимали в пустом бассейне.

Лицом кампании стала модель, актриса и певица из США Зои Кравиц.

В коллекции представлены:

палетка теней Couture Eye Palette Collector — 5 оттенков в потрясающей серебристо-сине-голубой гамме,бронзер-хайлайтер Les Sahariennes Bronzing Powder,флюид для глаз YSL Top Secrets Eye Perfecting Fluid,средство 2 в 1 для губ и щек Baby Doll Kiss & Blush,две помады-блеска Rouge Volupte Shine (75 Red In The Light — светлый красный оттенок и 76 Red In The Dark — темный красный оттенок),три лака для ногтей La Laque Couture (зеленовато-синий 102 Gris Graffiti, огненный красный 103 Red Anarchy, серебристый 106 Clandestine Silver).

Это будет лимитированная коллекция — ее продадут ограниченным тиражом. Вначале все средства появятся в США, а затем будут продаваться и в других странах.

Фото: