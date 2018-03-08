Националисты помешают проведению российских выборов в Украине

Представители таких организаций, как ВО «Свобода», «Правый сектор» и Нацкорпус собираются сообща блокировать дипломатические учреждения РФ 18 марта.Такое решение продиктовано желанием не допустить проведения президентских выборов РФ на территории Украины.Планируется, что акция будет длиться 18 марта на протяжении 14 часов, а именно с 8:00 по 22:00."Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии", - сказано в сообщении.