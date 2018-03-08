Националисты помешают проведению российских выборов в Украине

Показать меню
Актуально
В КВЦ «Патриот» прошло выездное совещание по подготовке к МВТФ «Армия-2018» и - 20:35 В КВЦ «Патриот» прошло выездное совещание по подготовке к МВТФ «Армия-2018» и форуму «Неделя национальной безопасности-2018» Корреспондент BBC обвинила Слуцкого в домогательствах - 20:41 Корреспондент BBC обвинила Слуцкого в домогательствах Собчак спросила разрешения Украины на поездку в Крым - 20:41 Собчак спросила разрешения Украины на поездку в Крым Расследовать отравление Скрипаля поручили борцам с терроризмом - 20:42 Расследовать отравление Скрипаля поручили борцам с терроризмом IAAF пригрозила российским спортсменам отстранением даже в нейтральном статусе - 20:42 IAAF пригрозила российским спортсменам отстранением даже в нейтральном статусе Путин выразил соболезнования родным жертв крушения Ан-26 - 20:42 Путин выразил соболезнования родным жертв крушения Ан-26 Путин назвал условие суда над обвиняемыми во влиянии на выборы в США - 20:42 Путин назвал условие суда над обвиняемыми во влиянии на выборы в США Суперфинал Мировой лиги по водному поло в 2018 году снова пройдет в России - 20:49 Суперфинал Мировой лиги по водному поло в 2018 году снова пройдет в России Неизвестные скальпировали посетителя ресторана в Париже - 20:56 Неизвестные скальпировали посетителя ресторана в Париже Путин прибыл в Самару, где проведет заседание набсовета Агентства - 21:07 Путин прибыл в Самару, где проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив Порошенко продлил санкции против банков России еще на год - 21:11 Порошенко продлил санкции против банков России еще на год Конференция «Искусственный интеллект в праве» пройдет 6 апреля в «Сколково» - 21:11 Конференция «Искусственный интеллект в праве» пройдет 6 апреля в «Сколково» Минобороны РФ назвало предварительную причину крушения Ан-26 в Сирии - 21:11 Минобороны РФ назвало предварительную причину крушения Ан-26 в Сирии Мошенники похитили через ICO 300 млн долларов за год - 21:11 Мошенники похитили через ICO 300 млн долларов за год СМИ назвали дату возобновления прямых рейсов из Москвы в Каир - 21:12 СМИ назвали дату возобновления прямых рейсов из Москвы в Каир Медведев поручил изменить систему уплаты взносов в ФОМС для безработных - 21:12 Медведев поручил изменить систему уплаты взносов в ФОМС для безработных В Раде назвали Анну Ахматову великой украинской поэтессой - 21:56 В Раде назвали Анну Ахматову великой украинской поэтессой
» » Националисты помешают проведению российских выборов в Украине

Националисты помешают проведению российских выборов в Украине


Добавлено: 08 мар 2018 в 19:21, Категория: Политика
Националисты помешают проведению российских выборов в Украине
Представители таких организаций, как ВО «Свобода», «Правый сектор» и Нацкорпус собираются сообща блокировать дипломатические учреждения РФ 18 марта.

Такое решение продиктовано желанием не допустить проведения президентских выборов РФ на территории Украины.

Планируется, что акция будет длиться 18 марта на протяжении 14 часов, а именно с 8:00 по 22:00.
"Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии", - сказано в сообщении.


Материалы по теме:

Националисты грозятся не допустить выборы в Украине «президента Московии»
МИД Украины предупредил Россию о последствиях выборов Крыму
Украинские националисты в Киеве и Одессе пытаются помешать проведению выборов в Госдуму
«Правый сектор» идет к администрации Порошенко: националисты недовольны действиями властей
Добавлено: 08 мар 2018 в 19:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Калининградской области стартовали лагерные сборы подразделений артиллерии

В Калининградской области стартовали лагерные сборы подразделений артиллерии

Поклонская из-за Крыма обвинила Собчак в «сепаратизме»

Поклонская из-за Крыма обвинила Собчак в «сепаратизме»

Дом 2 - Вечерний - Выпуск 5049 - Город любви (07.03.2018) ТНТ

Дом 2 - Вечерний - Выпуск 5049 - Город любви (07.03.2018) ТНТ

Жить здорово! с Еленой Малышевой. Праздник - 8 марта (07.03.2018)

Жить здорово! с Еленой Малышевой. Праздник - 8 марта (07.03.2018)

Загрузка...



Лента новостей
У Слуцкого нашли 825 штрафов ГАИ и незадекларированный участок - 18:28 У Слуцкого нашли 825 штрафов ГАИ и незадекларированный участокСобчак прокомментировала внесение в базу «Миротворца» - 18:28 Собчак прокомментировала внесение в базу «Миротворца»Интонации Тины Кароль - Концерт-шоу (08.03.2018) - 18:22 Интонации Тины Кароль - Концерт-шоу (08.03.2018)Захарова ответила на угрозы украинских националистов сорвать выборы президента РФ - 18:15 Захарова ответила на угрозы украинских националистов сорвать выборы президента РФВ 2018 году в Сухопутных войсках пройдут семь учений миротворческой направленности - 18:00 В 2018 году в Сухопутных войсках пройдут семь учений миротворческой направленностиОтношения США и КНДР улучшаются, - Тиллерсон - 17:43 Отношения США и КНДР улучшаются, - Тиллерсон"Автомобилист" одолел "Магнитку" и сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ - 17:42 Смерть на пороге дворца Порошенко. Полицейский застрелился возле имения президента под Киевом - 17:39 Смерть на пороге дворца Порошенко. Полицейский застрелился возле имения президента под КиевомПутин поздравил жительницу Воркуты с 95-летием - 17:28 Путин поздравил жительницу Воркуты с 95-летиемМеган Маркл и принц Гарри приехали с официальным визитом в Бирмингем - 17:15 Меган Маркл и принц Гарри приехали с официальным визитом в БирмингемГорячев: на ЧМ в Эстерсунде мы планируем показать свой лучший керлинг - 17:07 Горячев: на ЧМ в Эстерсунде мы планируем показать свой лучший керлингВ Госдуме прогремел секс-скандал: виновник попросил прощения - 17:01 В Госдуме прогремел секс-скандал: виновник попросил прощения«Это начало истерики украинского президента»: в Совфеде ответили на заявление Порошенко о - 17:00 «Это начало истерики украинского президента»: в Совфеде ответили на заявление Порошенко о «разрушении» РоссииВ Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом: появились фото - 16:43 В Донецке трамвай сошел с рельсов и въехал в жилой дом: появились фото
Последние новости
При крушении самолета Ан-26 в Сирии погибли три военнослужащих с Кубани - 20:29 При крушении самолета Ан-26 в Сирии погибли три военнослужащих с Кубани Путин отметил мастерство номинантов актерской премии «Фигаро» - 20:22 Путин отметил мастерство номинантов актерской премии «Фигаро» Епанчинцев: желание продолжить работу в "Спартаке" есть, решение за руководством - 20:00 Епанчинцев: желание продолжить работу в Николай Басков со сцены объявил о беременности Светланы Лободы - 19:57 Николай Басков со сцены объявил о беременности Светланы Лободы Командующий ВДВ поздравил военнослужащих-женщин и гражданский персонал воинских частей и соединений - 19:49 Командующий ВДВ поздравил военнослужащих-женщин и гражданский персонал воинских частей и соединений с Международным женским днем ЕС ответит на введение пошлин США, — Могерини - 19:28 ЕС ответит на введение пошлин США, — Могерини Националисты помешают проведению российских выборов в Украине - 19:21 Националисты помешают проведению российских выборов в Украине Полиция задержала перекрывших дорогу к мусорному полигону «Ядрово» - 19:20 Полиция задержала перекрывших дорогу к мусорному полигону «Ядрово» В СК объяснили обнаружение десятков кистей рук в реке Хабаровска - 19:19 В СК объяснили обнаружение десятков кистей рук в реке Хабаровска Наталья Могилевская показала «горячее» фото с мужчиной - 19:07 Наталья Могилевская показала «горячее» фото с мужчиной Нардеп Мамчур: Россия планировала агрессию в Крыму с 1991 года - 18:43 Нардеп Мамчур: Россия планировала агрессию в Крыму с 1991 года Тысячи человек пришли проститься с футболистом Давиде Астори - 18:29 Тысячи человек пришли проститься с футболистом Давиде Астори Более 80% опрошенных россиян согласились покупать контрафакт - 18:28 Более 80% опрошенных россиян согласились покупать контрафакт
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"