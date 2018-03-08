Нардеп Мамчур: Россия планировала агрессию в Крыму с 1991 года

В 2014-м году Украина была не в состоянии противостоять действиям России в Крыму. Об этом заявил народный депутат Юлий Мамчур в интервью для Главкома.

Как он утверждает, его бригада дислоцировалась в военной части А-4515, у которой было в распоряжении 400 гектар территории.

«В сентябре 2013 года в Крыму проводились антитеррористические учения с привлечением крымской «Альфы», была вертолетная группа из Херсона, СУ-25 из Николаева. Мы просчитали, что для удержания этой территории в 400 га нам, как минимум, нужна бригада морской пехоты. При других условиях мы просто не могли контролировать эту территорию», — сказал Мамчур.

По словам депутата, Россия планировала действия в Крыму с 1991 года.

«Что мы имели до 2014-го? Огромный политический кризис, разворот от ЕС в сторону России, разрушение силовых ведомств, нацбезопасности, засилье российских агентов влияния. От этого росло недоверие украинцев к власти. Фактором слабости воспользовалась Россия. Уверен, что то, что она сделала, планировалось с момента краха Союза. Только вспомните события 2003 года — Тузла. Россия работала над этим вопросом», — добавил Мамчур.

Ранее сообщалось, что в МИД пообещали «серьезную реакцию» на выборы в Крыму.

Фото: Украина молодая